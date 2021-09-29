رجل غاضب يسحب سكينًا بعد أن تخطى سائق طابور الوقود في لندن

2021/09/28 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب النقص في سائقي الشاحنات في المملكة المتحدة في نفاد الوقود من المحطات وظهور طوابير طويلة من السيارات أمام تلك المحطات.

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