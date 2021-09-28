درجال بعد جولة ممثلي

2021/09/28 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، عدنان درجال، جهوزية البصرة بالتعامل مع المباريات الدولية.

وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب في بيان ان "البصرة وخبرة مؤسساتها وجماهيرها جاهزة في التعامل مع المباريات الدولية الكبيرة التي تقام على ملعب البصرة الدولي".

واضاف ان "وفد الاتحاد الدولي لديه صورة وافية عن البصرة ومنشاتها وتحضيراتها لامن الملاعب والشروط الصحية ووصوله اليوم لتوثيق هذه الصورة رسميا ولا يساورنا ادنى شك في دعم الاتحاد الدولي للعراق من اعلى الهرم الرئيس السيد انفانتنيو والاتحاد القاري والعربي وجميع الاشقاء الذين ندين لهم بالشكر والتقدير لمساعيهم النبيلة، انطباعات ايجابية واشادة بالكرم البصري".وتابع، "اذ اصطحبنا وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم في جولة بمدينة البصرة شملت المدينة الرياضية ملعب البصرة الدولي ومرافقها الاخرى فضلا عن عدد من المنشآت والمواقع السياحية في البصرة". واوضح ان "الوفد خرج بانطباعات جيدة عن الزيارة الاولى التي يمتلك معلومات جيدة عن مواقعها وسبق ان تابع عدد من المباريات فيها، وقد لمسنا من الوفد الزائر اعجابهم بالكرم البصري وحفاوة الاستقبال والامن الذي يعم مدينة البصرة العامرة".واعرب درجال عن "اعتقادنا ان الجولات خلال اليومين المقبلين سيكون لها بالغ الاثر الذي نتوقع ان يثمر بعون الله عن عودة المباريات الى ملاعبنا بعد رفع التقرير من اللجنة وصدور قرار بذلك في اول اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم".

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