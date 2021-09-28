الدفاع المدني ينقذ 13 زائراً بعد سقوط باص داخل نهر الحسينية

2021/09/28 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، انقاذ 13 زائرا جراء سقوط عجلة داخل نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكي في محافظة كربلاء المقدسة .وذكرت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن "فرق انقاذ الدفاع المدني تسارعت بعد سقوط وغرق باص نوع ( هايس) داخل مياه نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكي في دواسة الوقود ( السكليتر) يحمل ثلاثة عشر زائر منهم ستة اشخاص كانوا تحت الماء في محافظة كربلاء المقدسة ".وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخراج سبعة ركاب كانوا في النهر بصحة جيدة وستة اخرون تم اخراجهم من داخل العجلة الغارقة قبل ان يفارقوا الحياة ليتم تأمين نقلهم إلى مستشفى الحسيني القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم فيها وكانت حالتهم مستقرة " .

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