تعرض اللاعب ضرغام اسماعيل للإصابة

2021/09/28 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصيب لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ضرغام اسماعيل، اليوم الثلاثاء، في تدريبات فريقه نادي القوة الجوية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "ضرغام اسماعيل اصيب اليوم في تدريبات نادي القوة الجوية على مستوى الركبة".

واضاف، انه "سوف يخضع يوم غد لفحوصات طبية لمعرفة مدة الغياب".

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