مقتل 5 من جهاز المخابرات السوداني خلال مداهمة خلية لداعش

2021/09/28 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن جهاز المخابرات السوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من عناصره وجرح آخر خلال مداهمة استهدفت خلية لداعش في منطقة جبرة في الخرطوم.وأوضح الجهاز في بيان أن “الضحايا هم ضابطان وثلاثة ضباط صف مع اصابة ضابط سادس بجروح”.وأكد أن “العملية أسفرت عن القبض على 11 من الارهابيين من جنسيات مختلفة”.

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