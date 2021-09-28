الفريق الشمري : لا حظر للتجوال يوم الانتخابات ..و المطارات ستغلق بهذا الموعد

2021/09/28 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري عدم فرض حظر للتجوال يوم الانتخابات ، لكن سيتم تحديد الحركة بين المحافظات.وقال الشمري في تصريح متلفز :" سيتم منع حركة الشاحنات والعجلات الكبيرة والدراجات يوم الانتخابات ، فيما سيتم السماح للعجلات الاخرى بالحركة داخل المحافظة الواحدة ويمنع التنقل بين المحافظات".واوضح انه :"سيتم غلق المطارات يوم 9/ 10/ 2021 ،الساعة التاسعة مساء ، على ان تفتح بعد انتهاء الانتخابات"./انتهى9

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