الدفاع المدني ينقذ 13 زائر ا سقطت حافلتهم في نهر بكربلاء

2021/09/28 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ انقذت فرق الدفاع المدني 13 زائرا ، 6 منهم كانوا تحت الماء، بعد سقوط حافلة في نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكي في كربلاء المقدسة .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني :" ان فرق الانقاذ سارعت الى مكان سقوط باص نوع ( هايس) في مياه نهر الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة نتيجة عطل ميكانيكي ".واضاف البيان :" ان الباص كان يحمل ثلاثة عشر زائرا ، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من اخراج سبعة ركاب كانوا في النهر بصحة جيدة ، وستة اخرون تم اخراجهم من داخل العجلة الغارقة قبل ان يفارقوا الحياة ليتم تأمين نقلهم الى مستشفى قريب من موقع الحادث " ./انتهى9

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