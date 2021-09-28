بالصور.. إنقاذ 13 زائرا 6 منهم غرقوا تحت المياه بسقوط حافلتهم في نهر بكربلاء

2021/09/28 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الثلاثاء، بإنقاذ 13 زائرا 6 منهم غرقوا

تحت المياه بسقوط حافلتهم في نهر

بكربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "فرقها تسارعت بعد سقوط

وغرق باص نو

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