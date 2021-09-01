تقلبّات أسعار خام برنت و تحوّلات الإقتصاد والسياسة في العراق

2021/09/28 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

في هذا اليوم (الثلاثاء 28 -9-2021)، تجاوزت

أسعار النفط (على وفق مؤشّر مزيج خام

"برنت") حاجز الثمانين دولار للبرميل

(80.38).





حدث ذلك بسبب قوة الطلب العالمي، وظهور

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