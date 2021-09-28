2021/09/28 | 23:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كولالة".. كردية تصنع الجبن تحت القصف في قنديل: تهمني جودة المنتوج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/28 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كولالة".. كردية تصنع الجبن تحت القصف في قنديل: تهمني جودة المنتوج) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كولالة".. كردية تصنع الجبن تحت القصف في قنديل: تهمني جودة المنتوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).