درجال: وفد الفيفا خرج بانطباعات جيدة عن زيارته الأولى للبصرة

2021/09/28 | 23:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، عدنان درجال، ان وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم خرج بانطباعات جيدة خلال زيارته الاولى للبصرة.وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال صحب وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم في جولة بمدينة البصرة شملت المدينة الرياضية ملعب البصرة الدولي ومرافقها الاخرى، فضلا عن عدد من المنشات والمواقع السياحية في البصرة ." وقال درجال، بحسب البيان، ان "الوفد خرج بانطباعات جيدة عن الزيارة الاولى التي يمتلك معلومات جيدة عن مواقعها وسبق ان تابع عدد من المباريات فيها ، وقد لمسنا من الوفد الزائر اعجابهم بالكرم البصري وحفاوة الاستقبال والأمن الذي يعم مدينة البصرة العامرة ."واعرب درجال، عن اعتقاده ان الجولات خلال اليومين المقبلين سيكون لها بالغ الاثر الذي نتوقع ان يثمر عن عودة المباريات الى ملاعبنا بعد رفع التقرير من اللجنة وصدور قرار بذلك في اول اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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