2021/09/28 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yhbaiVPkbI0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. محمد صديق يتحدث عن رسالة الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. محمد صديق يتحدث عن رسالة الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).