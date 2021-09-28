2021/09/28 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7LBuoJyFHiA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع كبير في اسعار الطحين والمواطن يشكو ضعف الاجراءات الحكومية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع كبير في اسعار الطحين والمواطن يشكو ضعف الاجراءات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).