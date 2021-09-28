روبوت للمنازل.. أمازون تكشف عن منتجها الجديد

2021/09/28 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يقوم روبوت أمازون الجديد، أسترو، بطهي الطعام أو تنظيف المنزل، ولكن يمكنه التحقق مما إذا كنت قد تركت الموقد مشتعلا أثناء وجودك بالخارج، أو إرسال تنبيه إذا دخل شخص ما إلى المنزل ولم يتعرف عليه استرو.

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