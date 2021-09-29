دوري ابطال اوروبا.. ليفربول يكتسح بورتو بخماسية

2021/09/29 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ واصل ليفربول تصدره المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه بورتو 5-1 مساء الثلاثاء.سجل أهداف ليفربول محمد صلاح (18 و60) وساديو ماني (45) وروبرتو فيرمينو (77 و81) ، فيما أحرز مهدي طارمي هدف بورتو (75).ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط، بعد فوزه في مباراته الأولى على ميلان 3-2، فيما بقي رصيد بورتو نقطة واحدة./انتهى9

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