ميسي يقود سان جيرمان لاسقاط كتيبة جوارديولا بدوري ابطال اوروبا

2021/09/29 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حسم باريس سان جيرمان الفرنسي موقعته أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، بالتغلب عليه بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء، في قمة مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.سجل ثنائية باريس كل من إدريسا جاي في الدقيقة (8) وليونيل ميسي في الدقيقة (74)، ليمنحا باريس أول انتصار على السيتي في تاريخ مواجهاتهما.وبتلك النتيجة رفع سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث./انتهى9

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