إنقاذ 13 زائراً بعد سقوط باص داخل نهر في كربلاء

2021/09/29 | 00:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إنقاذ 13 زائراً بعد سقوط باص داخل في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق انقاذ الدفاع المدني تسارعت بعد سقوط وغرق باص نوع (هايس) داخل مياه نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكي في دواسة الوقود يحمل ثلاثة عشر زائرا منهم ستة اشخاص كانوا تحت الماء في محافظة كربلاء المقدسة”.

وأضافت أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخراج سبعة ركاب كانوا في النهر بصحة جيدة وستة اخرين تم اخراجهم من داخل العجلة الغارقة ليتم تأمين نقلهم إلى مستشفى الحسيني القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم فيها وكانت حالتهم مستقرة والله الحمد”.

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