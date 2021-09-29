سان جيرمان يهزم السيتي بثنائية والريال يسقط أمام شيريف بدوري الأبطال

2021/09/29 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتمكن فريق باريس سان جيرمان من التغلب على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، فيما سقط ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول بهدفين لهدف ضمن دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وحسم سان جيرمان الفرنسي موقعته أمام السيتي الإنجليزي، بالتغلب عليه بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء، مساء الثلاثاء، وذلك في قمة مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل ثنائية باريس كل من إدريسا جاي في الدقيقة (8) وليونيل ميسي في الدقيقة (74)، ليمنحا باريس أول انتصار على السيتي في تاريخ مواجهاتهما.وبتلك النتيجة رفع سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.وفي مباراة اخرى، حقق شيريف تيراسبول المولدوفي انتصارًا تاريخيًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل لريال مدريد كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما سجل لشيريف ياخشيبوف في الدقيقة 25، وسيباستيان ثيل في الدقيقة 90.وبهذا الانتصار يرفع فريق شيريف رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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