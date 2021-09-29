سقوط مدو لريال مدريد في مباراة العودة إلى

2021/09/29 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهزيمة جاءت بالتزامن مع عودة ريال مدريد إلى ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو" بعد عام و7 أشهر من إغلاقه، لإجراء تحديثات شاملة.

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