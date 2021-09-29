نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا بجولة الثلاثاء

2021/09/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأسفرت جولات ابطال اوروبا، الثلاثاء، عن مفاجئة و دراماتيكية، حيث حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً ثميناً على حساب نظيره مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.ورفع باريس سان جيرمان رصيده الى 4 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط ثالثاً، وثانياً كلوب بروج برصيد 4 نقاط، ورابعاً لايبزيج بدون نقاط.

وسجل باريس سان جيرمان هدف التقدم عن طريق إدريسا جاي في الدقيقة "8"، في حين سجل ليونيل ميسي هدف ثاني في الدقيقة "75".وفي إسبانيا حقق فريق شيريف تيراسبول فوزاً ثميناً على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب " سانتياجو برنابيو ".وتصدر شيريف المجموعة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط ثانياً، في حين يأتي في المركزين الثالث والرابع إنتر وشاختار برصيد نقطة واحدة لكل منهما.وسجل فريق شيريف تيراسوبل هدف التقدم عن طريق دجاسور ياخشيبايف في الدقيقة "25"، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها دجاسور ياخشيبايف برأسية في الشباك.وشهدت المباراة أفضلية من جانب ريال مدريد الذي سيطرة واستحوذ بشكل كاملة على المباراة، وخلق العديد من الفرص، ولكن افتقد للتسجيل وسط تألق من حارس الضيوف.

واستمرت محاولات ريال مدريد حتى جاءت الدقيقة "65" حين احتسب الحكم ركلة جزاء لفينيسيوس بعد الإستعانية بتقنية الفيديو، سجل من خلالا كريم بنزيما هدف التعادل.

وفي الدقيقة "89" سجل شيريف هدف الفوز بعد كرة وصلت الى سيباستيان تيل الذي أطلق تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس كورتوا.

فيما سقط فريق ميلان الإيطالي، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في مباراة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالخسارة بنتيجة (1-2).ليُصبح رصيد أتلتيكو مدريد 4 نقاط، في المركز الثاني من المجموعة الثانية، خلف المتصدر ليفربول، فيما بقي ميلان بدون نقاط، في المركز الأخير.وفي انكلترا تغلب فريق ليفربول الإنجليزي، على مضيفه بورتو البرتغالي، في مباراة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بنتيجة (5-1).

ليصبح رصيد الليفر 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثانية، وبقي فريق بورتو بنقطة واحدة فقط، وتذيل هذه المجموعة.

وبقية النتائج أسفرت عن تعادل شاختار إلاوكراني و آنتر ميلان بدون أهداف، وفوز بروسيا دورتموند على سبورتنغ لشبونه بهدف واخيرا فوز اياكس على بشكتاش التركي بهدفين نظيفين.

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