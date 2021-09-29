المفوضية توضح.. ماذا بعد استبعاد 6 مرشحين من السباق الانتخابي العراقي؟

2021/09/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنه يحق للمرشح الذي يستبعد من قبل مجلس المفوضين الطعن في قرار الاستبعاد.

وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "يحق للمرشح المستبعد من السباق الانتخابي تقديم الطعن خلال 3 ايام من صدور قرار الاستبعاد للهيئة القضائية للانتخابات والتي تتكون من 3 قضاة غير مفرغين".

وأضافت، أنه "تم استبعاد 6 مرشحين من السباق الانتخابي لاسباب مختلفة منذ مصادقة المفوضية على المرشحين ولغاية الآن".

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