أتلتيكو مدريد يعاقب ميلان بثنائية قاتلة بدوري الأبطال

2021/09/29 | 00:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خطف أتلتيكو مدريد فوزًا قاتلاً من أمام مضيفه ميلان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ، بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.تقدم رافائيل لياو لميلان بالدقيقة 20، قبل أن يتعادل أنطوان جريزمان للأتليتي بالدقيقة 84، فيما سجل لويس سواريز هدف الفوز الثاني بالدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر ليفربول (6 نقاط)، بينما ظل ميلان بالمركز الأخير بدون نقاط./انتهى9

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