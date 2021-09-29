شيريف المولدوفي يلحق هزيمة تاريخية بريال مدريد

2021/09/29 | 00:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق شيريف تيراسبول المولدوفي ، انتصارًا تاريخيًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.سجل لريال مدريد كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما سجل لشيريف ياخشيبوف في الدقيقة 25، وسيباستيان ثيل في الدقيقة 90.وبهذا الانتصار رفع فريق شيريف رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الثاني./انتهى9

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