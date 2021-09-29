مخيم الزعتري ومال ليس لنا!! - عبله عبدالرحمن

2021/09/29 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبله_عبدالرحمن كان ضربا من الجنون وما يزال شرح فكرة اللجوء لمن هرب من الموت وترك بيته وارضه وحياته بما فيها من ذكريات قسرا وهو لا يلوي على شيء الا النجاة بأقل الخسائر بحياة وارض اخرى.



كان ضربا من الجنون امداد الامل بمن عبروا طريق النجاة وهم لا يعرفون ان كانوا قد عبروه جريا او مشيا.



نعم لمسنا الخوف والفزع الذي كان ما يزال يلازم حاضرهم الجديد رغم ابتعادهم عن مصدر الخطر سواء كان بالقتل او الاعتقال، بيدا اننا لمسنا ......





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