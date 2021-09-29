2021/09/29 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطي يغتال مدنيين ومرتدو الزي الأمني يعدمون مواطناً في الموصل بغداد – بعقوبة – الموصل -الزمان أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن شرطيا قتل مدنيين اثنين في أطراف ناحية أبي صيدا بدوافع الثأر العشائري . فيما افاد مصدر امني في الموصل، الثلاثاء، بمقتل شاب على يد مسلحين مجهولين قاموا باختطافه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مقار أساسية لداعش في جانب ديالى من جبال حمرين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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