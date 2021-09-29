تدمير‭ ‬مقار‭ ‬أساسية‭ ‬لداعش في‭ ‬جانب‭ ‬ديالى‭ ‬من‭ ‬جبال‭ ‬حمرين‭ ‬

2021/09/29 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطي‭ ‬يغتال‭ ‬مدنيين‭ ‬ومرتدو‭ ‬الزي‭ ‬الأمني‭ ‬يعدمون‭ ‬مواطناً‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ بغداد‭ – ‬بعقوبة‭ – ‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬ديالى،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بأن‭ ‬شرطيا‭ ‬قتل‭ ‬مدنيين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬ناحية‭ ‬أبي‭ ‬صيدا‭ ‬بدوافع‭ ‬الثأر‭ ‬العشائري‭ . ‬فيما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بمقتل‭ ‬شاب‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬قاموا‭ ‬باختطافه‭ […]

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