فئة تخون الأمانة إذا ترشحت

2021/09/29 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يستغرب‭ ‬أي‭ ‬مراقب‭ ‬هذا‭ ‬التهافت‭ ‬لشخصيات‭ ‬علمية‭ ‬تقود‭ ‬إدارات‭ ‬جامعات‭ ‬وكليات‭ ‬ومعاهد‭ ‬على‭ ‬الترشيح‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭.‬يبدو‭ ‬انهم‭ ‬يقرأون‭ ‬القصة‭ ‬بالمقلوب‭.‬نعم‭ ‬البرلمان‭ ‬بحاجة‭ ‬لأصحاب‭ ‬شهادات‭ ‬حقيقية‭ ‬بدلا‭ ‬شهادات‭ ‬غامضة‭ ‬يحملها‭ ‬اغلب‭ ‬النواب،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ابداً‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬افراغ‭ ‬المؤسسات‭ ‬العلمية‭ ‬والجامعية‭ ‬من‭ ‬كوادرها‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالبرلمان،‭ ‬بل‭ ‬انّ‭ ‬الأخطر‭ […]

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