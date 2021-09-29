عقيلة صالح رئيس النواب الليبي (الزمان): وساطة مصرية لحل الازمة

2021/09/29 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬الزمان أكد‭ ‬المستشار‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬إتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجراه‭ ‬مراسل‭ -‬الزمان‭- ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬معه،‭ ‬عقب‭ ‬قيام‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبي‭ ‬بسحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الليبية‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬اطلق‭ ‬عليه‭ ‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبها‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إعطاء‭ ‬الوزراء‭ ‬الصلاحيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأداء‭ ‬مهامهم،‭ ‬وقد‭ ‬بعثت‭ ‬برسالة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬طالبته‭ ‬بإعطاء‭ ‬الصلاحيات‭ […]

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