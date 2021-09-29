الفيلم الفلسطيني بين السردية والواقعية المفرطة والإيديولوجية(1) - محمود الصباغ

2021/09/29 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ سارة فرانسيس هدسونترجمة: محمود الصباغالقسم الأول: فيلم "نشيد الحجر" للمخرج ميشيل خليفيملخصطوّر طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هويات وطروحات وطنية متعارضة، تماماً، تستند على مفهوم الضحية.



تطورت هذه الروايات، بدورها، إلى سرديات محاكاة نتيجة لطبيعة تطورها.



وتتناول هذه الدراسة سرديات المحاكاة الفلسطينية التي تعزز مفاهيم القيم المجتمعية، لا سيما قيمة الضحية، ذات العامل الحاسم في التعا ......





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