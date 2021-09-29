لمناقشة ليبيا وحقوق الإنسان.. مستشار الأمن القومي الأميركي يزور مصر

2021/09/29 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيتوجه إلى مصر لمناقشة دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي في القرن الأفريقي.

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