دورتموند يتغلب على سبورتنغ لشبونة بدوري ابطال اوروبا ويجاور أياكس في الصدارة

2021/09/29 | 01:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكتفى بوروسيا دورتموند الألماني بهدف في شباك ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي ليواصل انتصاراته في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، ويجاور أياكس أمستردام الهولندي في الصدارة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) في الجولة الثانية .وظفر دورتموند باقتناص النقاط الثلاث بفضل المهاجم الهولندي الشاب دونيل مالين صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.وبهذه النتيجة واصل الفريق الألماني انتصاراته للجولة الثانية تواليا، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية خارج ارضه على بشكتاش التركي (2-1)، ليجاور أياكس، الذي فاز على الفريق التركي في وقت سابق بثنائية نظيفة، في الصدارة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) مع أفضلية الفريق الهولندي بفارق الأهداف ".في المقابل، تلقى الفريق البرتغالي خسارته الثانية تواليا ليقبع في قاع ترتيب المجموعة بدون أي نقاط، بفارق الأهداف فقط خلف بشكتاش"./انتهى2

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