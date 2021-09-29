إسبانيا: حمم بركان لا بالما تصل المحيط الأطلسي

2021/09/29 | 01:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت السلطات الإسبانية، وصول بركان لا بالما إلى المحيط الأطلسي.وكانت سلطات الطوارئ قد أصدرت في وقت سابق تعليمات لسكان منطقة على الشاطئ الشرقي لجزيرة لابالما الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح اول امس الاثنين، مع اقتراب الحمم البركانية التي ينفثها بركان كومبري فييخا من البحر.ووفقا لوكالة "رويترز" حذرت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري من أن الحمم قد تصل المحيط الأطلسي خلال ساعات ما سيتسبب على الأرجح في انفجارات وتصاعد سحب غازات سامة فوق الجزيرة.وأصدرت السلطات أوامر بالعزل لسكان مناطق ساحلية هي سان بوروندون ومارينا ألتا وباها ولا كونديسا.وأضافت الأجهزة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ينبغي على السكان اتباع إرشادات السلطات والبقاء في منازلهم مع إغلاق الأبواب والنوافذ".

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