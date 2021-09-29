حول تيار الوعي والنسوية في رواية (بين حياتين ) للأديبة السورية د/عبير خالد يحيي بقلم الناقد المصري د/ محمد الحداد - عبير خالد يحيي

2021/09/29 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبير_خالد_يحيي يلجأ السرد في رواية (بين حياتين) للدكتورة عبير يحيى إلى الكثير من ملامح أسلوب تيار الوعي؛ حيث تنساب أفكار الشخصية الرئيسة (غالية) ونتابع حياتها، وصراعاتها، وأحاسيسها، عبر مستويات متعددة من الرواة يتمثل أحدها في الرواية الذاتية لشخصية غالية ذاتها، وفي الراوي المشارك في الأحداث، الذي تُغلِّب صيغ السرد ورؤاه أنه يتزيا بزي أستاذها؛ إضافة إلى مذكراتها، والأسطر الشاعرية التي تفتتح بها بعض فصول الرواية، ......





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