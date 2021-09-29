مركبة تقل زائرين تهوي في نهر وسط كربلاء

2021/09/29 | 01:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ 13 زائرًا من الغرق إثر سقوط مركبة كانت تقلهم في نهر وسط مدينة كربلاء.

وذكرت المديرية، الثلاثاء 28 أيلول/سبتمبر، أنّ "فرقها تمكنت من ستة أشخاص من تحت المياه وستو آخرين احتجزوا داخل المركبة الغارقة، وتأمين نقلهم إلى مستشفى الحسيني".

وأوضح البيان، أنّ "الحادث وقع نتيجة عطل ميكانيكي أصاب دواسة الوقود".

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