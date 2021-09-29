"النواب الأميركي" يصوت لصالح فرض عقوبات على التدخل في ليبيا

2021/09/29 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأميركي.الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ومساعدات متعلقة بالنزاع في ليبيا.

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