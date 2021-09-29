17 مليون زائر أحيوا الأربعينية والكاظمي يشكر القوات الأمنية

2021/09/29 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين (ع)، بينما شارك في الزيارة التي انتهت مراسمها أمس، بحسب ارقام رسمية، قرابة 17 مليون زائر من داخل العراق وخارجه.

وكثفت الوزارات والدوائر المعنية جهودها لانجاح التفويج العكسي للمشاركين، عبر توفير الاف المركبات وكذلك القطارات والرحلات الجوية.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: "أشكر قواتنا الأمنية بكل صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، كما اشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت الخدمات للزائرين".

وأضاف "أيها العراقيون، لقد وفّيتم بعهدكم الى إمام الإصلاح والتضحية من خلال مسيرتكم المليونية، أكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات".

واعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم امس، بدء المرحلة النهائية من خطة الاربعينية، المتمثلة بعملية إجلاء الزائرين من كربلاء إلى محافظاتهم.



من جهته، قال الوكيل الاداري لوزارة النقل حازم الحفاظي لـ"الصباح": إن "الوزارة جهزت الاف المركبات من أجل التفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء المقدسة، بعد ادائهم الزيارة الاربعينية".

وأضاف أن "التفويج العكسي موزع على محاور، منها كربلاء - بغداد بواقع 800 عجلة من الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، تشترك بنقل الزائرين من اقرب نقطة في كربلاء الى ساحات خارج المحافظة مجهزة بالمركبات، فضلا عن زج 200 حافلة تابعة للنقل البحري والخطوط الجوية والموانئ، و180 شاحنة خصصت من قبل النقل البري، فضلا عن النقل عبر القطارات الحديثة DMU البالغ عددها 23 قاطرة، منها 8 قاطرات متوجهة الى البصرة و14 قاطرة متوجهة الى بغداد، لامتصاص الزخم الحاصل في فترة ذروة الزيارة".



واشار الى "نقل الخطوط الجوية العراقية 18 الف زائر جوا من مشهد وقم في ايران الى مطاري النجف وبغداد، الى جانب نقل الف و 400 زائر من الكويت و 600 زائر من العاصمة العمانية مسقط".

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