بدء التنقيب في تلة

2021/09/29 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين وصلت حملات التنقيب عن الآثار في كردستان؟ وهل هناك قوانين تحمي الآثار؟

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