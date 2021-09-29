2021/09/29 | 02:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملايين يشاركون في موكب الأربعين في كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/29 | 02:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملايين يشاركون في موكب الأربعين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملايين يشاركون في موكب الأربعين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).