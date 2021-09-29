كوريا الشمالية تعلن تجربة صاروخية جديدة

2021/09/29 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنّها اختبرت بنجاح الثلاثاء صاروخاً انزلاقياً فرط صوتي (هايبر سونيك)، فيما يمكن أن يشكّل أحدث تقدّم للدولة المسلّحة نووياً على صعيد تكنولوجيا الأسلحة.

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