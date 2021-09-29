كوريا الشمالية تطلق صاروخ جديد أسرع من الصوت

2021/09/29 | 03:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأطلقت كوريا الشمالية صاروخ جديد أسرع من الصوت.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الثلاثاء طراز جديد أسرع من الصوت (فرط صوتي).وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن امس الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه بيونغيانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن "معاييرهما المزدوجة"، بشأن برامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

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