من التمرد إلى سدة الحكم..

2021/09/29 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طورت الجماعات الإرهابية المنتشرة حول العالم من نفسها، خلال العقدين الماضيين، لتصبح "أكثر انتشارا وذكاء" عما كانت عليه عندما أطلقت الولايات المتحدة حربا عالمية على الإرهاب، بعد أحدث 11 سبتمبر 2001، وفق لما جاء في تقرير لموقع "بريكينغ ديفينس" الأميركي

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