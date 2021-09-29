مخاوف من انبعاثات سامّة.. حمم بركانية تصل مياه الأطلسي

2021/09/29 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات أرخبيل الكناري الإسباني أنّ سيل الحمم المتدفّق من بركان كومبري فييخا الثائر منذ 10 أيام في جزيرة لا بالما وصل، ليل الثلاثاء-الأربعاء، إلى البحر، محذّرة من خطر انبعاث غازات سامّة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط.

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