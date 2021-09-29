"بدون ألم وفعالية أقوى".. علماء يطورون شكلا جديدا من اللقاحات

2021/09/29 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور علماء "رقعة لقاح' صغيرة جدا، توضع على الجلد بدون ألم وبعيدا عن القلق المرتبط بالإبر التقليدية، بأثر استجابة مناعية أقوى من اللقاحات التقليدية، بحسب ما أفاد موقع "ساينس ألرت"، الثلاثاء.

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