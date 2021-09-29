المواطنة بين التأسيس والبناء (الجزء الثاني) - حسن سمر

2021/09/29 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_سمر تميزت الانتقادات التي وجهت للثورتين الإنجليزية والفرنسية بالتباين في مستوى وحدة النقد ، فنجد بيرك burke يرفض ما جاء به الإعلان حقوق الإنسان لأنه لا يأخذ في الحسبان تاريخ وثقافات المجتمعات.



فالبداية من الصفر لبناء مجتمع حديث من المستحيل لأن التاريخ هو الذي يوفر للمجتمعات الاستمرارية ، وهنا تجلى نقد بيرك للثورة الفرنسية فهي تعتقد أن بإمكانها تأسيس مجتمع جديد على أساس مبدأ الاستقلال الذاتي الليبرالي ......





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