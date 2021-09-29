وداعا لآخر أديان الأرض! - محمد عبد المجيد

2021/09/29 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد مقالي عن الإنسان والإنسانية والقلب المفعم بالجمال والإيمان والعلاقات الاجتماعية الراقية لم يُثر اهتمامَه!حديثي عن الصداقة والتعاطف والدفء العاطفي بين البشر وعن الخير والتعاون الإنساني النبيل لم يُحرّك فيه شعرة!حكايتي عن القبول بالقَدَر في مواجهة المرض والمصائب والكوارث، فالابتسامة أقوى من كل الفواجع؛ فلم تهتز فيه شعرة.لكنه وضع قلبه في ثلاجة وترك الإنسانية في المقال وأراد أن يفحمني فسأل ......





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