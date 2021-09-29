باستثناءات.. طالبان تتبنى

2021/09/29 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أنها ستتبنى موقتا دستورا يعود تاريخه إلى عام 1964 ومنح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية

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