أن نفر حتب ..في قاعة ماعت (2 ) - محمد حسين يونس

2021/09/29 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس المشهد الثاني يا إلهى يا محقق الرجاء ..



يامجيب السائل المشتاق ..



اشملنى بعطفك واجعلنى فى معيتك نور بين نورانيين خرجت نفسى من الجسد المسجى ، تحوم فى بيت الآخرة وتسعى لرحلتها المقبلة نحو الخلود ..



وكانت روحى تنظر بحب وأمل فى العودة للجثة المحنطة وفقاً لسنة الآلهة ..



سعيدة بعد ان انجز الكهنة ما وعدوا .امسكت نفسى بقلبى وسفرى الغالى وعرجت الى السماء تبحث عن مدخل التيوات ..



لتنتظر إلهنا الع ......





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