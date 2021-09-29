قصص وحواديت من العالم القديم (23) بداية الاضمحلال - محمد زكريا توفيق

2021/09/29 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق ساراسينس.



القوط.



الكلت.



الهون: بعد انتهاء عصر الأنطونيين، والذي بلغت فيه روما أوجها، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، أخذت الأمور تسير في اتجاه الاضمحلال والسقوط تدريجيا.



كان كومودوس إمبراطورا عديم القيمة، تلاه العديد من الآخرين الذين لا قيمة لهم على حد سواء.



حول هذا الوقت يتم ذكر الساراسينس لأول مرة.ساراسينس مصطلح استخدمه الرومان للإشارة إلى سكان الصحراء في إقليم البتراء الروم ......





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