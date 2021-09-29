في الذكرى الثانية لإنتفاضة تشرين المجيدة، بين التقدم والتراجع!! - صبحي مبارك مال الله

2021/09/29 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله نستذكر هذه الأيام إنتفاضة تشرين المجيدة التي إندلعت في العام 2019 تشرين الأول، والتي إشتركت فيها فئات إجتماعية متعددة شبابية، وكسبة وفقراء ومثقفين وطلبة وكادحين حيث كسبت الإنتفاضة تعاطف واسع من قبل الشعب العراقي وعند الإستذكار لابدّ لنا من تقييم الإنتفاضة وندرس عوامل قوتها وضعفها، وكيف تقدمت وتحولت من مطالب خدمية بسيطة إلى مطالب سياسية بل إندفعت نحو المطالبة بالتغيير السياسي ومحاكمة الطبقة السيا ......





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