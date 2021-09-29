فرنسا.. الحكومة تتجه لإغلاق 6 مساجد وحل جمعيات بسبب

2021/09/29 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء، أن الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستة مساجد، وحل عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرف.

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