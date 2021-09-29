مصر.. تداول تقارير عن اعتزام فرض ضريبة مالية جديدة والحكومة ترد

2021/09/29 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن نية الحكومة المصرية فرض ضريبة مالية جديدة لزيادة الإيرادات العامة للدولة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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